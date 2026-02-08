パフォーマンス集団「CYBERJAPANDANCERS」のYUYUが8日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。セレブになった経緯を明かした。実はスーパーセレブで、実家は麻布のペントハウス。マンションのおよそ5世帯分の広さで推定30億円。現在、両親は米国に滞在しているため、YUYUが1人で住んでいるという。父は元々勤務医で、YUYUが幼少の頃は東京都下のマンションで暮らしていた。そんな中、小学生の時に父が起業