◇練習試合阪神―日本ハム（2026年2月8日名護）阪神の今季初対外試合が行われ、“開幕投手”として登板した先発の茨木秀俊投手（21）は2回無失点で出番を終えた2四球と制球に苦しむ場面も見られたが、許した安打は日本ハムのルーキー、エドポロの内野安打のみと粘りの投球を見せた。今春キャンプは具志川組でのスタートとなったが、藤川監督は「健康に問題がなかったら8日は茨木で、と。もともと決めていた」と明かし