ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が８日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は、前回に引き続き、個性派ダンサー集団「ＣＹＢＥＲＪＡＰＡＮＤＡＮＣＥＲＳ（サイバージャパンダンサーズ）」が紹介された。３０億円の実家で一人暮らしするメンバー・ＹＵＹＵの規格外のセレブぶりを特集。前回、吉村は「実家は麻布のペントハウスです。マンションおよそ５世帯分にあ