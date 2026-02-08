トルコの住宅街で1台の車が路肩に駐められていた車に次々と衝突する様子がカメラに捉えられた。運転手は車を置いて逃走したが、その後に基準値を超えるアルコールが検出されたという。深夜の住宅街で次々に…トルコの住宅街で午前2時過ぎに撮影されたのは、次々と車に衝突する暴走車の姿だ。脇道から現れた赤い車。先に直進してきたバイクと同じ方向に曲がるのかと思われた。しかし、そのまま直進すると、次の瞬間…路肩に駐められ