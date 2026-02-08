木村葵来が男子ビッグエアで金メダルミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、スノーボード男子ビッグエア決勝が行われ、21歳の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が合計179.50点で、金メダルを獲得した。木村の使用していたボードを手掛ける日本企業が話題になっている。使用していたボードはスポーツ用品の製造・販売を行う「ヨネックス」のものだった。3回目でこの日の最高得点となる90.50を叩き出す大技に成功。着地