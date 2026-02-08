ドジャースの佐々木朗希投手（24）が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。キャンプ地と同じ州内にあるアリゾナ大のグラウンドで投球練習を行う様子を投稿した。同投手は「スプリングトレーニングまでもう少し」と投稿。マウンド上から、豪快なフォームで座った状態の捕手へと投球し、ミットに剛球が収まると、甲高い音が響き渡った。迫力ある動画に日本語、英語など多言語のコメントが殺到。「フォームかっこ良