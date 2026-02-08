「総理は円安のメリットを強調したわけではない」と閣僚らは火消しに追われました。一方、円安のデメリットは外にも広がっています。【写真で見る】オーストラリアで清掃のアルバイト現在の時給は約3500円製造業「いっぱいいっぱい」の中で…高市総理「ホクホク」発言円安に苦しむ製造業の現場があります。こちらは、建築用の鉄骨資材を加工する会社。資材の高騰に拍車をかける円安ですが、懸念はそれだけではありません。松山鋼