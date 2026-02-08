小さな体で居場所を探していた子犬と、それを見つめるもう一匹の子犬。そんな何気ない時間の中で生まれたやり取りが、いつの間にか可愛すぎる兄弟喧嘩へと発展していったといいます。話題となった投稿は記事執筆時点で84万再生を突破。｢本当に世界一可愛い喧嘩｣｢愛おしくてたまらん｣といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『世界一かわいい兄弟喧嘩』子犬が寝床を探していたら、他の子犬に絡まれて…とんでもな