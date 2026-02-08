JR北海道は、大雪の予報を受けて2026年2月9日(月)に間引き運転を行うと発表しました。間引き運転は8日にも行われていて、列車の遅れなどを減らしたいとしています。◆2月9日(月)すでに快速エアポート38本、特急4本、快速・普通89本の合わせて131本を運休するとしています。札幌圏では【千歳線】1時間に1～3本の運休 快速エアポートは1時間に1～2本程度の運休【函館線】1時間に1～2本の運休【学園都