◆練習試合日本ハム―阪神（８日・名護）阪神・茨木秀俊投手が２回１安打無失点にまとめた。初回２死一、二塁のピンチをしのぐと、２回も２死から四球を与えたが、スコアボードにゼロを刻んだ。最速１４７キロをマーク。藤川監督から今季の初対外試合の“開幕投手”に指名された高卒４年目右腕が、上々の滑り出しを見せた。