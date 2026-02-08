巨人の増田陸内野手（２５）が８日、２軍キャンプで行われた実戦形式のライブＢＰで打撃をアピールした。１軍キャンプから阿部監督も視察に訪れる中、左腕の又木鉄平投手の低めの球をとらえて安打性のライナーを左中間に運んだ。今キャンプは２軍スタートだが、阿部監督は「全員にチャンスがある」と明言している。昨年は４番も打って自己最多８７試合に出場、５本塁打を放った増田陸が、快音を響かせた。