ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手と曽谷龍平投手が８日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板した。３月のＷＢＣ本大会へ、１４日から侍ジャパン合宿に合流する両左腕。宮崎キャンプ第２クール４日目にして、２６年「初実戦」のマウンドで２０球を投げた。２３年に続く２度目の出場となる宮城は、安打性１本と上々の結果。現役ドラフトで西武から加入した平沼との対戦では、初球にバットをへし折る場面もあった