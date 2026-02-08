◆練習試合日本ハム―阪神（８日・名護）阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）が「３番・遊撃」でスタメン出場し、来日初安打をマークした。初回２死。前川と森下が連続三振に倒れた後、昨季８勝を挙げた達を捉えた。１ボール１ストライクからの３球目を中前へ。一塁ベース上で笑みを浮かべた。