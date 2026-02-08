◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節川崎―柏（８日・Ｕ等々力）川崎―柏戦は１５時から川崎のホームでキックオフする。試合に先立ち、両チームの先発が発表された。川崎は新加入のＧＫスベンド・ブローダーセン、ＤＦ谷口栄斗らが先発に名を連ねた。昨季７位のチームは今オフに大型補強を敢行し、特別大会での優勝、アジア・チャンピオンズリーグエリート出場権獲得へ照準を定めた。長谷部茂利監督の２シーズン目。まず