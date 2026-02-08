◇練習試合日本ハムー阪神（2026年2月8日沖縄・名護）日本ハムのドラフト2位・エドポロ・ケイン外野手（22＝大阪学院大）が、プロ初打席で“初安打”をマークした。今季初の対外試合となる阪神で「4番・中堅」で先発出場。初回2死一塁で迎えた初打席で遊撃内野安打を放った。阪神先発・茨木の初球に対し積極的にスイングをかけ、三遊間への当たりに一塁へ全力疾走。50メートル走6秒1の快足を飛ばし、初打席初安打をも