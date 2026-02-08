体調不良のため活動休止していた4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）のメンバー・RINさん（20）が8日、活動を再開することがLAPONE GIRLSの公式サイトで発表されました。公式サイトでは「休養しておりましたIS:SUE RINに関しまして、体調が回復いたしましたことから、本日をもって、活動を再開させていただきます」と報告。続けて「ファンの皆さま、関係者各位にはご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに