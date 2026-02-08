海外旅行を毎年楽しむ友人が専業主婦で、夫が国家公務員と聞くと、「公務員ってそんなに給料が高いの？」と疑問に思うかもしれません。公務員は、収入が安定しているものの一流企業と比べるとそこまで高くない、とのイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。 国家公務員は、給与体系や福利厚生などが充実していることで、ゆとりのある生活が送れるといわれることがあります。本記事では、人事院の「国家公務員給与