老後資金の準備が遅れていると焦りますが、今からでも手を打てることはあります。重要なのは、完璧を求めないことです。生活を壊さない範囲で、貯める仕組みを作り、増やすより「減らさない」設計に寄せることが大切です。 まずは老後の「必要額」をざっくり出して、焦りを小さくする 老後に必要なお金は、毎月の生活費と、年金などの収入との差で決まります。総務省の家計調査では二人以上の世帯の消費支出は月平均で約3