スーパーで、試食販売しているのを見かけたことのある人は多いでしょう。試食は「味を知ってもらう」「商品に興味を持ってもらう」ためにする販売促進で、特に休日のスーパーでは、よく見られる風景です。 試食したからといって、商品を購入する必要はありません。本記事では、ママ友と子連れで買い物に行って子どもが試食したにもかかわらず、商品を買わなかったことを「あり得ない」と言われた事例