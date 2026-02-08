【モデルプレス＝2026/02/08】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が2月7日、自身のInstagramを更新。結婚式に出席した際のドレス姿を披露した。【写真】26歳全顔整形モデル「スタイルの良さが引き立つ」デコルテ全開ドレス姿◆伊藤桃々、美デコルテ際立つドレス姿公開伊藤は「人生で初めて結婚式行ってきた」とつづり、ドレス姿の写真を複数枚投稿。ボディラインに沿った黒