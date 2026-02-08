【モデルプレス＝2026/02/08】俳優の近藤頌利が8日、都内で開催された「近藤頌利写真集 SOAR」発売記念イベントに出席。初の海外について語った。【写真】「ウルトラマンオメガ」俳優のオフ感溢れる姿◆近藤頌利、写真集に喜び近藤は「ようやく発売できた」としたうえで「撮られただけだったので、こうやって形になったのは、ひとまずホッとしています。これがたくさんの方に届いてほしいなっていう希望を込めて、昨日今日を過ごし