高松市内の様子（8日午後1時30分ごろ） 強い寒気や冬型の気圧配置の強まりによって、8日昼過ぎ、高松市で雪が降りました。 高松市上之町にあるKSB高松本社の中庭では、地面に雪が積もっている様子が確認できました。 高松地方気象台によりますと、9日明け方にかけて山沿いを中心に大雪となり、平野部でも積雪となるところがありそうです。 8日午前6時から午後6時までに予想される12時間積雪量は多いところで5cm、8