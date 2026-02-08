きょう（8日）午前、東京・稲城市の住宅で火事があり、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。警視庁が遺体の身元の特定を進めています。火事があったのは、稲城市矢野口の木造2階建て住宅で、きょう（8日）午前6時50分ごろ、「炎と黒煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。警視庁と消防によりますと、消防車など8台が出動し、通報からおよそ1時間40分後に火は消し止められましたが、住宅1棟が全焼し、