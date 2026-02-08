山口県長門市の長門湯本温泉街で、夜間に遊歩道などを市出身の童謡詩人、金子みすゞの詩にちなんだ影絵で彩るイベントが開かれ、観光客らを楽しませている。３月８日まで。「音信川（おとずれがわ）うたあかり」と題し、地元のまちづくり会社「長門湯本温泉まち株式会社」が毎冬開催。みすゞの詩の世界を身近に楽しめると口コミで広まり、福岡や関西方面からの観光客にも人気があるという。期間中の日没頃から午後１０時まで