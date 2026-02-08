東京都中央区の築地大橋で8日朝、路面凍結が原因とみられる事故が相次ぎ、警察官を含む6人がけがをしました。8日午前4時半ごろ、中央区築地で「タクシーと乗用車が事故」と110番通報がありました。その後、警察が現場で事故処理をしていたところ、止めていたパトカーに、走ってきたランボルギーニが突っ込んだということです。築地大橋では、この事故の直後にも、複数台が絡む事故があり、合わせて6人が病院に運ばれ、このうち警察