老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金について知りたい方からの質問です。Q：夫が65歳になったら加給年金はもらえますか？ 妻の厚生年金加入が20年になったら、加給年金は止まりますか？「夫64