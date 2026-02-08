言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、おみくじを引いた時のワクワク感や、毎日の移動に欠かせないあのアイテムなど、生活に身近な言葉をそろえました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□おいへ□□んだ□□ちて□□けんヒント：おみくじの良い結果や、電車で使うお得な乗車券を思い浮かべてみてください答えを見る↓↓↓↓↓正解：いき正