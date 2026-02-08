第3クールの10〜12日で参加予定巨人・阿部慎之助監督は8日、宮崎キャンプの第3クール初日となる10日から12日にかけて臨時コーチとして参加する松井秀喜氏について言及した。選手には「どんどん質問して」と積極的な交流を求めた。「みんな、どしどし質問してほしいしね。こんなチャンスは滅多にないので。いろんなことをね」10日から3日間の参加予定で、阿部監督は全選手の前での“訓示”もお願いするという。「11日は全員の前