?¤ª¥Ç¡¼¥È?Àè¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤¬Êì¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤Ë?·ã»÷?¤ÎÁÄÊì¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ª¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Cocomi¤¬ÁÄÊì¤È¸ª¤ò´ó¤»¡¢¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£?¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó?¤³¤ÈÁÄÊì¤Ï¹©Æ£¤ÎÊì¡£Àè·î¡¢¹©Æ£¤¬¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î?¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó?¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤ì»ä¤¸¤ã¤ó¾Ð¾Ð