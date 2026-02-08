日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。北日本から西日本では８日は、大雪や暴風雪による交通障害、高波に警戒してください。また、東日本から西日本では日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。 ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。北日本から西日本にかけての日本海側では大雪となっており、太平洋側でも大雪となっている所があります。８日は、上空に一層強い寒気が流