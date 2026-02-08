浦和レッズはJ１百年構想リーグの開幕節で、17年ぶりのJ１昇格となるジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦し、２−０の勝利を飾った。2020年シーズン以来となる開幕戦の勝利であり、昨季は勝率の悪かったアウェーで幸先良く勝てたことも、前向きに捉えられる。マチェイ・スコルジャ監督は珍しく記者会見でも饒舌だった。司会進行の「それでは試合の振り返りをお願いします」という前振りから、冒頭だけで日本語の通訳を含めて