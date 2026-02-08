今オフに福島ユナイテッドに加入した58歳の三浦知良が海外でも話題を呼んでいる。２月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの開幕戦で、福島ユナイテッド（J３）がヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦し、１−４で完敗した。この試合に、プロ41年目のカズは先発出場。横浜FC時代の2021年３月以来、1795日ぶりにJリーグのピッチに立った。今月26日に59歳の誕生日を迎えるレジェンドは、CFとして前線で起点になれば、身