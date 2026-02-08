交通管制センターなどによりますと、大雪によって東名高速道路と新東名高速道路の一部区間で通行止めとなっています。 8日午前11時半頃から通行止めとなっているのは、東名の上り線・清水JCT～厚木ICと、下り線・厚木IC～沼津ICです。 新東名の一部区間でも午前11時半頃から通行できなくなっていて、区間は上り線・新清水JCT～新御殿場ICと、下り線・新御殿場IC～長泉沼津ICです。