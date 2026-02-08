JRAは8日、坂井瑠星（28＝矢作）が降雪の影響による9日の京都開催で乗り替わると発表した。海外に渡航するため。騎手変更は以下の通り。1Rプレデンシア→北村友3Rカーリキュー→川田5Rエレガントアスク→川田12Rジーベック→▲古川奈(3キロ減で55キロ)