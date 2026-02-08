きょう（8日）は衆議院議員選挙の投開票日です。東京都では、きのう（7日）までに282万人が期日前投票を済ませ、過去最多を更新しました。東京都選挙管理委員会によりますと、都内で今回の選挙について期日前投票を利用した人は282万2818人でした。期日前投票としてこれまでで最も多かった去年の参議院議員選挙の281万4248人を1万人近く上回り、過去最多を更新しました。期日前の投票が有権者に定着してきたほか、きょう、東京に雪