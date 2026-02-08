気象台は、午後1時31分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市、上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・糸魚川市、妙高市、上越市に発表 8日13:31時点上越では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報9日にかけて注意■三条市□なだれ注意報9日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報9日にかけて注意■新発田市□なだれ注意報9日にかけて注意■小