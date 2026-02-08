ＷＢＣの日本代表に選ばれている中日・高橋宏斗投手が８日、沖縄・北谷キャンプで初めてシート打撃に登板した。打者５人に２安打、１四球だったが、バットを２度折るシーンもあり「思い描いたステップアップを踏めている」と納得した。この日のテーマは「打者に向かって、しっかりストレートを投げる。自分の投球は、まっすぐで押し込まないと始まらないので」。２０球のうち１９球は直球で、最速１５２キロを計時した。１２度