◆練習試合日本ハム−阪神（８日・名護）日本ハムのドラフト２位ルーキー、エドポロ・ケイン外野手＝大阪学院大＝がデビュー戦で“プロ初安打”をマークした。今季初の対外試合となる阪神戦に「４番・中堅」でスタメン出場。初回２死一塁で打席に入ると、阪神先発・茨木の初球をたたき、三遊間の深いところへゴロを放った。遊撃ディベイニーも無駄のないスローイングを見せたが、全力疾走で一塁を駆け抜けた。プロ初打席で