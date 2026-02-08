◆練習試合日本ハム−阪神（８日・名護）日本ハムの達孝太投手（２１）が８日、沖縄・名護での阪神との練習試合に今季初実戦として先発し、１回１安打無失点と好投した。阪神の１番・前川、侍ジャパンの森下をフォークで空振り三振に斬る上々のピッチングを見せた。３番打者に中前打を浴びるも４番・佐藤輝を右飛に料理。スケールの大きい右腕が、順調な調整ぶりを見せた。