【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの川崎希が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪を切った次女の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】38歳元AKB「笑顔がたまらない」0歳次女初の前髪カット後の姿◆川崎希、はじめて前髪を切った次女の姿披露川崎は「グーちゃんはじめて前髪切ったよ」「わかるかな？？」とつづり、笑顔の次女（愛称：グーちゃん）の写真を公開。生後8か月となった次女にとって初めてとなる