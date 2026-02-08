新たな観光資源にと、岡山県備前市が約２億９０００万円かけて建造していた「備前丸」（１９総トン、全長１５メートル、定員４７人）が完成し、同市の日生港で５日、記念式典が開かれた。テープカットの後、出席した関係者らが早速乗船し、約２０分間のクルーズを体験した。備前丸は、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船寄港地・船主集落〜」の構成文化財に、備前市の大多府漁港元禄防波堤（国登録有形文