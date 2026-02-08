WBCに出場する中日・高橋宏斗投手（23）が8日に実施されたシート打撃に登板。今季初めて打者と対戦し、20球を投げ込んだ。「きょうは打者に向かってストレートを投げることだけ意識していました。沖縄へ来てから一番寒かったので、ムダな力が入らないようにしました」村松へ投じた1球以外、全球ストレート。最速は152キロを計時し、福永、辻本のバットを2本折った。「しっかりボールに対していいアプローチができているの