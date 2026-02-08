8日朝早く、東京・中央区の築地大橋で雪の影響とみられる4件の事故が相次ぎ、6人がケガをしています。警視庁によりますと午前4時半ごろ、中央区の築地大橋でタクシーと乗用車の事故がありました。警察官が事故処理を行っていたところ、高級車「ランボルギーニ」がパトカーに突っ込む事故が発生。さらに、乗用車が別の乗用車と衝突する事故と、乗用車の単独事故が起きました。これら4件の事故で6人がケガをしており、そのうち50代と