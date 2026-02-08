警察車両の赤色灯8日午前、東京都中央区の築地大橋で事故が相次ぎ、車7台が関連し6人が病院に搬送された。警視庁はいずれも雪の影響による事故とみて、経緯を詳しく調べる。月島署によると、午前4時25分ごろ、乗用車とタクシーが衝突する事故が起きた。5時10分ごろ、事故処理のため停車していたパトカーに、高級車「ランボルギーニ」が追突。50代の男性巡査部長が首を骨折、40代の男性警部補が腰の骨を折った。運転手は車から