愛媛県松山市で8日、熱戦が繰り広げられている将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第1局。その舞台裏で、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が前日に見せた“鉄分多め”の笑顔が、大きな話題となっている。【映像】楽しそう…早口で予讃線の感想を語る藤井棋王ことの発端は、7日に行われた前夜祭でのインタビューだ。挑戦者の増田康宏八段（28）が空路で効率的に現地入りしたのに対し、藤井棋王は岡山