宮崎市観光協会は8日、キャンプ地のSOKKENスタジアムでオリックス・岸田護監督（44）にブーゲンビリアを贈呈した。オリックスでは宮崎での春季キャンプ初年度からキャンプロゴや各種装飾において、ブーゲンビリアをデザインに取り入れている。長年における配慮への感謝の意を表すとともに、キャンプの成功とチームのさらなる飛躍を祈念した。