2026年2月6日、新アイドルグループSophià la Mode（ソフィア・ラ・モード）がデビューした。同日、新宿ReNYでデビューワンマンライブ「世界をデコれ！」を開催。ワンマンライブ前にメディアへのレセプションを終えたばかりの心境を聞いた。◼︎就職先としてアイドルを選んだ「夢を諦めない私たちの2周目の本気」。Sophià la Modeの公式Xには、そんな言葉が固定ポストとして表示されている。「2周目」とい