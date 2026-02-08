ワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場を練り歩いていたところ、寿司と恐竜が融合した「寿司ノサウルス」なる謎のフィギュアたちを発見しました。Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。https://wonfes.jp/specialsite/寿司ノサウルスたちはCRAFTJOWS(卓番：4-10-04)のブースにいました。お皿にのった寿司ノサウルスが回転寿司のごとくクルクル回転しています。お品書きには「マグロレ