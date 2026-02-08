中日の沖縄・北谷キャンプは８日、初めてシート打撃が実施され、鵜飼航丞外野手がチーム一番乗りで本塁打を放った。左腕の三浦から左翼席後方のネットに直撃する豪快な一発。７日の練習前のスピーチでは「３年間、立浪前監督をフリーバッティングでだまし、昨年は井上監督もフリーバッティングでだまし、ファンの方々もおなかいっぱいだと思う。今年こそ２ケタホームランを放ち、ロマン砲と呼ばれるのを卒業するので期待してくだ