広島の栗林良吏投手が８日、宮崎・日南キャンプで５日ぶりにブルペン投球を行った。６日に腰の張りを訴え、別メニューで調整していた。「そんなにひどくなく、なるべく早く復帰したいと思っていた。『競争』『競争』の中で遅れを取るわけにいかない」と気温４・２℃という極寒の中で１８球を投げ込んだ。この日のブルペンは、状態の確認が主なテーマで、石井投手コーチからも「焦らない」とクギを刺されていた。「投げると、ど